رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب لـ (وال): اجتماع سرت جاء بإرادة ليبية بدون تدخلات خارجية

سرت 31 مايو 2022 م (وال) – قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب ” زايد هدية ” ان اجتماع سرت الذي دعا إليه رئيس المجلس ” عقيلة صالح ” وتحضره أهم المناصب السيادية في ليبيا جاء بإرادة ليبية – ليبية بدون تدخلات خارجية سواء من بعثة الأمم المتحدة أو من سفارات الدول الأجنبية.

وأضاف ” هدية ” في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية إن أهالي مدينة سرت يتطلعون دائما بأن تكون مدينتهم حضانة للوطن، موضحا أن هذه الدعوة كانت على أرض ليبية، والهدف منها التقاء والتحاور بين الليبيين للوصول بليبيا إلى دولة الاستقرار والمنشودة من كل الليبيين.

وأوضح رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، إن المجلس يدعم انطلاق عمل الحكومة الليبية من مدينة سرت، وأن نواب وأعيان وكل المكونات الاجتماعية بالمدينة يرحبون بذلك. (وال _ سرت)

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