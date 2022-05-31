تسرب نفطي كبير في خط بين طبرق وحقل السرير | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

قال مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون. اليوم الثلاثاء إن هناك تسرب في خط البترول الرئيسي مابين طبرق وحقل السرير.

وأضاف سحنون لـ”أخبارليبيا24″ :”تم إبلاغنا عن طريق اللواء الثامن مشاة سرية الاستطلاع. عن وجود تسرب في خط البترول الرئيسي مابين طبرق وحقل السرير” .

وأوضح مراقب الميناء :”الأن نعد التجهيزات العاجلة لأقسام اللحام. بمنسقة الصيانة والنقل والعمليات والسلامة والأمن الصناعي التابعة لمرسى الحريقة ومصفاة طبرق للتحرك إلى مكان التسرب للحفر وإصلاح التسرب”.

وأفاد أنه تم تحديد التسرب على الخط الرئيسي. وهو بمسافة 260 كيلو متر من طبرق ويبعد عن محطة البوستر 10 كيلو متر. وسوف يتم تحديد الكمية المسربة من النفط.

وأشار إلى أن شركة الخليج العربي للنفط. تولي اهتماما كبيرا بخط النفط الرئيسي وتقوم بصيانته وتوفير كل مايلزم من أجل المحافظة عليه.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق. يستلم النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وكان العقيد جمعة خميس العبيدي من اللواء الثامن مشاة. ناشد الجهات المسؤولة إصلاح التسرب النفطي بأحد الخطوط بالقرب من “محطة البوستر”.

وقال العبيدي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”موجه إلى الجهات المختصة. يقع هذا التسرب بطريق خط البترول بالقرب من محطة البوستر 10كيلو”.

وأضاف العقيد في اللواء :”نحن اللواء الثامن مشاة. على استعداد لتقديم أي مساعدة لتمركز قواتنا بالقرب من المكان بما يخص هذا التسرب