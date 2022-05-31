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أبولسين: الليبيون فقدوا الثقة بالعملة الوطنية ويبحثون عن النقد الأجنبي كملاذ آمن لمدخراتهم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير مركز «أويا» للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، أن المواطن الليبي فقد الثقة بالعملة الوطنية ويبحث على النقد الأجنبي كملاذ آمن لمدخراته.

وقال أبولسين، في تصريحات صحفية: “الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الدول الريعية تصل إلى الخط الأحمر في حال كونها تكفي 6 أشهر فقط”.

وأضاف “هناك طلب متزايد على النقد الأجنبي في ليبيا على الرغم من تخفيض سعر الصرف نهاية عام 2020”.

وتابع “تأكل الاحتياطيات يعني انخفاض قيمة العملة، كما أنه من المتوقع أن تتم مصادرة أي مبالغ تدفع من الاحتياطي نظير سلع أو مستلزمات لعدم شرعية القائمين على ذلك”.

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صحيفة الساعة 24

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