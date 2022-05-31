شركة الخليج للنفط : فقدان 220 ألف برميل يوميا جراء تسرب بخط حقل السرير طبرق

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط فقدان 220 ألف برميل يوميا جراء حدوث تسرب بخط حقل السرير طبرق.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تأخر الميزانيات وتعذر صيانة خطوط نقل الزيت بكافة حقول الشركة، وكذلك المرافق التابعة لها كل ذلك أدى إلى حدوث تسرب بخط السرير الحريقة بالقرب من محطة البوستر 10كيلو وفقدان 220 ألف برميل يومياً

وأعربت إدارة الشركة عن أسفها لحدوث مثل هذه الإشكاليات بسبب تأخر الميزانيات والتي من شأنها توفير القدرة للشركة لصيانة كافة الخطوط والمحطات والمرافق الناقلة من الحقول إلى مواني التصدير، وأيضاً إجراء المعالجات الكيميائية لخطوط النقل، وتعذر إنزال الفرشاة الذكية لقياس سمك الخطوط واتخاذ ما يلزم حيالها.

وأشارت الشركة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات من قبل الإدارات المختصة لايقاف هذا التسرب.

واذ تتقدم إدارة الشركة بالشكر الى اللواء الثامن مشاة التابع للقيادة العامة على ابلاغه عن هذا التسرب وتقديم المساعدات بخصوصه