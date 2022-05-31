دعم ليبيا.. محور لقاء الأمين المساعد للجامعة العربية بمندوب ليبيا الدائم

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت مع الأمين العام المساعد للجامعة، ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية محند لعجوزي؛ آخر التطورات على الساحة الليبية.

وشهد اللقاء، الذي عقد بمقر المندوبية الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة؛ مناقشة آلية دعم جامعة الدول العربية للوضع الراهن في ليبيا.

وتناول اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين في المندوبية الليبية والجامعة، أهم القضايا العربية والإقليمية المطروحة حاليا، ووضع الحلول لها تحت مظلة جامعة الدول العربية.

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