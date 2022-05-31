صنع الله يعتذر عن المشاركة في اجتماع سرت ويكلف 3 مدراء شركات بحضوره

اعتذر مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، عن المشاركة في الاجتماع الذي دعا له، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة سرت، مشيرا إلى أنه كلف 3 مدراء شركات بحضور الاجتماع نيابة عنه.

وقال صنع الله، في اعتذاره الذي أرسله لرئيس مجلس النواب: “اعتذر عن المشاركة في اجتماع النواب، حيث إنه يتزامن مع مواعيد أخرى مبرمجة ومؤكدة مع شركاء المؤسسة في إسبانيا وألمانيا”.

وأضاف “كلفت عددًا من مسؤولي شركات النفط بحضور الاجتماع نيابة عني”.

وكلّف صنع الله كلا من الآتي أسمائهم للحضور نيابة عنه: “خير الله صالح عبد السلام، المدير التنفيذي لشركة الإنشاءات النفطية، عبد الله إبراهيم شويقي، رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، صلاح عبد الكريم القطراني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط”.