مندوب ليبيا يبحث مع الجامعة العربية آخر التطورات المحلية

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محند صالح لعجوزي، آخر التطورات في الساحة الليبية، وآلية دعم جامعة الدول العربية للوضع الراهن

وبينت المندوبية الليبية لدي جامعة الدول العربية أن اللقاء الذي عقد بمقر المندوبية الليبية في القاهرة تناول أهم القضايا العربية والإقليمية المطروحة حاليا، ووضع الحلول لها تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وحضر اللقاء مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، ووزير مفوض مدير إدارة العمليات شيرين عادل امام، وإداري أول محمد صبحي مكلف بإدارة الشؤون المالية والإدارية،وحسين عبد الحميد سحيب مستشار الشؤون القانونية بالمندوبية الليبية.