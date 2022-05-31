باشاغا: الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات فتح الباب واسعاً للفساد

العنوان – سرت

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء إن الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات فتح الباب واسعاً للفساد المالي والإداري.

وأوضح باشاغا خلال اجتماع موسع في سرت بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود وأصول صرف الأموال العامة.

وأشار إلى أن ليبيا عانت طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات ، وبقاء الدولة الليبية لعدة سنوات دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية.

وشدد رئيس الحكومة على التوزيع العادل للميزانيات المخصصة للمجالس البلدية للرفع من مستوى الخدمات للمواطن.

وبين أن مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل ومباشر للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين.

وأكد بالقول :”كل ما نقوم به من مجهودات ترتكز في مجملها إلى غاية وطنية أساسية تتمثل في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية”.

وأضاف باشاغا :”نحن عاقدو العزم على تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية، ولذلك فإننا سنقدم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانوناً بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها”.