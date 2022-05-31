تآكل احتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية.. خطر يهدد الاقتصاد الوطني

أكدت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية تغطي وارداتها لـ 28 شهرًا فقط في وقت كانت تغطي فيه الاحتياطيات ضعف هذا الرقم قبل عام 2013، حيث تآكلت احتياطيات ليبيا لدى المصرف المركزي خلال الفترة ما بين 2013 حتى نهاية 2020 بنسبة 49,7%، عما كانت عليه في سنة 2012.

وحذر المركزي من أن احتياطيات الدولة الليبية من العملات الأجنبية لم تعد كافية وملائمة لمواجهة أي حالة طارئة، مطالبًا بضرورة دعم الاحتياطيات من العملات في المدى القصير والمتوسط ومضاعفتها ومنع تآكلها، مطالبًا بفك التجميد عن أصول الصندوق السيادي.

وتشكل الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية محورًا رئيسًا لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، حيث تبلغ احتياطيات ليبيا اليوم نحو 46 مليار دولار، وهي القيمة التي تبقت بعد تغطية غطاء العملة بشقي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء.

ويؤثر عدم الاحتفاظ باحتياطي عملات أجنبية على الوضع المعيشي للمواطنين، كما أن الحكومة قد تضطر معه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي في حالة استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية