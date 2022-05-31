عقيلة صالح: الحكومة الليبية الشرعية ستمارس مهامها من سرت ومن لا يتعاون سيحاسب

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماع النواب اليوم الثلاثاء، في مدينة سرت، أن “خيار الاقتتال لم يعد مقبولاً، وهو ما يدفع الحكومة الليبية لممارسة أعمالها من سرت”.

وقال «عقيلة» خلال كلمته في الإجتماع: “أمامنا أمران بعد رفض تسليم الحكومة المنتهية ولايتها مقارها، إما الاقتتال أو التسليم للمجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة فتفقد الحكومة إرادتها”.

وتابع؛ : رفض الحكومة المنتهية ولايتها تسليم مقارها، ورائه أهداف أخطر، وهي استمرار الفوضى وتغول الفساد وعدم احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة”، مضيفاً أن “عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون، ويصبح هؤلاء معاول هدم داعمين للفساد والاختلاف، ويجب محاسبتهم وهو ما سيحدث طال الزمن أو قصر”.

وأردف «عقيلة» “نعمل على صياغة دستور جديد وسيعرض على الشعب للاستفتاء عليه”، لافتًا إلى أن “الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ستعمل من مدينة سرت”.

وأكمل أنه “لا يجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية ويجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية”، مبيناً أن “عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون والاقتتال بات مرفوضاً”

وختم رئيس مجلس النواب موضحاً أنه “يجب إنهاء الانقسام في البلاد ولا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات”، مشيرًا إلى أن ” الحكومة الليبية الشرعية في البلاد ستمارس مهامها من سرت ومن لا يتعاون سيحاسب”.