المنفي يؤكد دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود المصالحة الوطنية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دور منظمات المجتمع المدني، في تعزيز جهود المصالحة الوطنية، والمساهمة من خلال منتسبيها في دعم مساع الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تنهي المراحل الانتقالية وتقود البلاد إلى حالة الاستقرار الدائم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، والمدير التنفيذي للمفوضية عن المنطقة الشرقية، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والأجهزة الأمنية المعنية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، أوضاع المفوضية، وبحث تمويل منظمات المجتمع المدني، وآلية عملها وإجراءات اعتمادها وتصاريح مزاولتها لأعمالها.

كما تم مناقشة ملف توحيد المفوضية، وإنهاء حالة الانقسام في إطار جهود المجلس الرئاسي لتوحيد كافة المؤسسات، وسبل وضع اللائحة الداخلية الخاصة بالمفوضية، لإنجاح عملها في تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في البلاد، وفق أسس قانونية وإدارية منظمة.