الجرندي للمنقوش: لا بديل عن الحوار لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها

شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، «على أنه لا بديل عن الحوار للخروج بحل ترتضيه جميع الأطراف لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها وأمنها واستقرارها ودورها في المنطقة سياسيًا واقتصاديًا بما يعود بالنفع على مختلف دولنا وشعوبنا».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الجرندي، صباح اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية.

تطوير العلاقات الليبية – التونسية

وقالت الخارجية التونسية إن الوزيرين جددا خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة المضي قدمًا باتجاه دعمها وتطويرها خدمة لمصلحة البلدين واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة والتي تستدعي تضافر الجهود ومزيدًا من التنسيق في الرؤى والمواقف.

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وأضافت الخارجية التونسية أن المنقوش أطلعت الجرندي على آخر تطورات الوضع في ليبيا، مثمنة وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لحوار ليبي- ليبي يُمكِّن ليبيا من استعادة استقرارها وعافيتها ويهيئ بناء مؤسساتها الدائمة. فيما أكد الجرندي من جهته، استعداد تونس الدائم للوقوف مع ليبيا ومساندتها حتى تستكمل مسارها السياسي وفقًا لما يرتضيه الأشقاء الليبيون.