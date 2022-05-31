فيروز النعاس: لا يوجد شىء اسمه انتهاء مدة حكومة الدبيبة

أكدت العضو المستقيل من لجنة الدبيبة لقوانين الانتخابات فيروز النعاس، أنه لا توجد أي بارقة أمل لحدوث انتخابات بصفة عامة ورئاسية بصفة خاصة، مشيرة إلى أنها وإن حدثت فستكون انتخابات برلمانية فقط.

وقالت النعاس، في تصريحات صحفية لها: “لا يوجد شيء اسمه انتهاء مدة الحكومة، والمذكور في اتفاق جنيف وتونس أن تنتهي ولاية هذه الحكومة بعد إجراء الانتخابات”.

وأضافت “الدبيبة سيصر على البقاء حتى تتم انتخابات، ولا أعتقد أن المجتمع الدولي لديه بديل في المرحلة الحالية، فكل الأجسام الحالية غير قانونية وغير شرعية ورغم ذلك يتعامل المجتمع الدولي معها”.

وتابعت “الشعب سئم لعبة البعثة وإصرارها على تغيير السلطات التنفيذية مع الحفاظ على الأجسام الأخرى البالية مثل البرلمان ومجلس الدولة”.