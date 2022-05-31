المنفي يناقش توحيد ووضع اللائحة الداخلية بمفوضية المجتمع المدني

ناقش رئيس مجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، توحيد وإنهاء الانقسام الذي تعانيه المفوضية وسبل وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها لتمكينها من أداء أعمالها.

وحضر في الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس رئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، والمدير التنفيذي للمفوضية عن المنطقة الشرقية، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والأجهزة الأمنية المعنية.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع جرى خلاله استعراض أوضاع المفوضية، وبحث تمويل منظمات المجتمع المدني، وآلية عملها وإجراءات اعتمادها وتصاريح مزاولتها لأعمالها. كما جرى مناقشة ملف توحيد المفوضية، وإنهاء حالة الانقسام في إطار جهود المجلس الرئاسي لتوحيد كافة المؤسسات، وسبل وضع اللائحة الداخلية الخاصة بالمفوضية، لإنجاح عملها في تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في البلاد، وفق أسس قانونية وإدارية منظمة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أكد خلال الاجتماع دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود المصالحة الوطنية، والمساهمة من خلال منتسبيها في دعم مساعي المجلس الرئاسي، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تنهي المراحل الانتقالية وتقود البلاد إلى حالة الاستقرار الدائم.

اجتماع المنفي مع مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المنفي مع مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المنفي مع مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المنفي مع مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المنفي مع مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني. (المجلس الرئاسي)