عقيلة صالح: المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة والكبير مغتصب لمركزه

العنوان – سرت

قال رئيس مجلس الواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء إن المصرف المركزي يجب أن يدار من من قبل مجلس الإدارة وليس من المحافظ وحده.

وأكد صالح في اجتماع مدينة سرت أن ما يقوم به محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير يعتبر مخالفا للقانون.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مايقو به الكبير قد يصل إلى جريمة إساءة استغلال السلطة واغتصابها.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب ورؤساؤها غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم.

ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى سرت، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، لعقد اجتماع موسع بشأن تدارس مشروع الميزانية العامة المقدم من قبل الحكومة.

ودعا عقيلة، الأسبوع الماضي، إلى اجتماع بمقر ديوان المجلس في سرت لتدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، وذلك قبل البت فيه من قبل مجلس النواب.

ووجهت الدعوة لرئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد.