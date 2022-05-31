ميناء مصراتة يستقبل 30 ألف لتر بنزين 95

رست قرب أرصفة ميناء مصراتة البحري ثلاثُ سفن تجارية، تحوي بنزينا وذرة وحاويات السلع المتنوعة.

نشرت المنطقة الحرة بمصراتة، بيانات حديثة، أوضحت رسو الباخرة “جورجيا” التابعة للخط الملاحي “البدر”، محملة بأكثر من 30 ألف لترًا من بنزين 95، قادمة من بلغاريا، إضافة إلى وصول الباخرة “مونتار”، التابعة للخط الملاحي “أعالي المتوسط”، محملة بـ 32 ألف طن من الذرة قادمة من روسيا.

ومن المتوقع أن تصل السفينة “سيدرا حليمة”، التابعة للوكيل الملاحي “أعالي المتوسط”، محملة بـ103 حاوية تحوي السلع والبضائع المتنوعة.

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