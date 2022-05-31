ضمن مبادرة الدبيبة.. اجتماع لمتابعة إجراءات التأمين الصحي للمتقاعدين 

عقد ديوان حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم صندوق التأمين الصحي، ووزارة المالية، ونقابة المتقاعدين، وديوان المحاسبة، لمتابعة إجراءات التأمين الصحي للمتقاعدين والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه بدء المشروع، وذلك ضمن مبادرة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك في بيان نشره حساب حكومة الوحدة المؤقتة على فيسبوك، أوضح أن رئيس صندوق التأمين الصحي طلال عجاج، قال إن “ما يزيد على 40 ألف متقاعد سجلوا في المنظومة”، مؤكدا بدء “إصدار البطاقات الإلكترونية منذ الأسبوع الماضي، وسير العملية بشكل جيد”.

وأوضح «عجاج» أن “الأمر يحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة تقديرا لهذه الشريحة الهامة”.

ومن جانبه أكد مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب خلال الاجتماع، أن “ديوان المحاسبة سيكون داعما لخطوات الحكومة في هذا الملف”.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة استكمال استخراج البطاقات، وحث المتقاعدين على التسجيل في المنظومة، والبدء بتقديم الخدمات وفقا للمتاح، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة الصعوبات التي تواجه المشروع.