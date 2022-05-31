المنفي يبحث مع المنقوش تذليل الصعوبات أمام المواطنين الليبيين بالخارج

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش سُبل تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الخارج وتسهيل إجراءاتهم.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان المجلس، مناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية، واستعراض آلية عمل الوزارة في تنظيم العمل الدبلوماسي، وتطوير المهارات المختلفة للدبلوماسيين.

وبحث الاجتماع العمل على تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.