بليحق: اجتماع سرت ناقش مشروع الميزانية وتعديله قبل البت فيه

العنوان – سرت

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء إن اجتماع سرت ناقش مشروع الميزانية وتعديله قبل البت فيه من مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف بليحق أنه تم التأكيد للنائب العام على ضرورة اتخاذ إجراءات والتحقيق مع المتجاوزين في قضايا فساد أو إهدار المال العام أو إساءة استخدام السلطة.

وأشار الناطق باسم المجلس إلى أن اجتماع سرت أكد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير احتياجاتها

وكان بليحق أكد بدء الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا ونائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني ونائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى و رئيس ديوان المحاسبة و رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمالية بالحكومة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد ، وذلك عقب وصولهم إلى مقر انعقاد الاجتماع في مدينة سرت .