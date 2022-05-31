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حكومة الوحدة تدرس تسوية أوضاع العاملين بمؤسسة النفط

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تدارست لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوحدة تنفيذ تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة التي تتطلب المطابقة مع وزارة المالية وإعداد البيانات اللازمة لصرف المخصصات.

وبحثت اللجنة هذه الأوضاع، خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استكملت تجهيز هذه البيانات خلال الأسبوع الماضي، وتقوم بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تابعت اللجنة تنفيذ أبواب الميزانية الاستثنائية المعتمدة بقرار من الحكومة والعمل على معالجة بعض الإجراءات الفنية والقانونية؛ من أجل إصدار التفويضات المالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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