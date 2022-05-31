تنتوش: اللغة الآن ارتقت إلى تحويل كل معرقل إلى النائب العام الذي ينبغي أن يضطلع بدوره

علق رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش، عن اجتماع النواب في سرت، قائلًا: “نحاول إنجاز قانون الميزانية بأسرع وقت، وعرض القانون الموحد للمرتبات على مجلس النواب لنيل المصادقة أو اقتراحات أخرى له”.

تنتوش، وفي تصريح صحفي، أكد إن “قانون المرتبات الموحد تم إنجازه وسيتم إحالته لمجلس النواب من أجل مصادقته بصورة رسمية”.

وتابع؛ أن “مجلس النواب قد ينعقد الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير لجنة المالية حول مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية”.

وأردف تنتوش “ناقشنا كيفية تسهيل إجراءات عمل الحكومة، واعتماد قانون الميزانية وإطلاق جملة القوانين المعطلة والتي لم يتم البت فيها بعد”.

وأكمل أنه “سيتم تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات اعتماد الميزانية مع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي وجميع الجهات التي تتبع السلطة التشريعية”.

وأوضح تنتوش أن “اللغة الآن ارتقت إلى تحويل كل معرقل إلى النائب العام، الذي ينبغي أن يضطلع بدوره في تنفيذ ما يصدر عن السلطة التشريعية من قرارات”.