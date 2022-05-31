ليبيا تطالب تركيا بضبط شحنات الخردة التي يتم تصديرها بالمخالفة

طالب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج المستشار الاقتصادي بسفارة تركيا لدى ليبيا يوسف يلدز بضرورة التعاون في ضبط شحنات الخردة التي يتم تصديرها بالمخالفة وعدم قبول توريدها عبر المنافذ التركية ما لم يتم الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة وزارة الاقتصاد والتجارة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد مع المستشار الاقتصادي بسفارة تركيا لدى ليبيا بمقر الوزارة بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة ورئيس لجنة متابعة دعم الامن الغذائي ومستشار الوزير ومدير مكتب العلامات التجارية وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.

وناقش اللقاء سُبل تنظيم عمليات توريد المنتجات التركية وفق المواصفات القياسية المعتمدة وبالأخص سلعة الدقيق، وكذلك تسجيل العلامات التجارية التركية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث بلغ عدد العلامات التجارية التركية 1518 علامة مسجلة، وتناول الاجتماع قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 م بشأن تقرير احكام بالنشاط التجاري واهمية تنظيم العمالة التركية بالسوق الليبي بما يتفق والتشريعات الليبية النافذة.