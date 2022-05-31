الحكومة الليبية: اجتماع سرت شكل مشرف من أشكال التوافق الوطني تم بجهود ليبية مخلصة

العنوان – سرت

اعتبرت الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء أن اجتماع سرت شكلاً مشرفاً من أشكال التوافق الوطني الذي تم بجهود ليبية مخلصة.

وأضافت الحكومة الليبية أن الاجتماع يعد أساساً متيناً لضمان وحدة الدولة الليبية وصيانة كيانها من الانقسام.

وأشارت الحكوم إلى أن اجتماع سرت يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات وإعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية و شفافية.

وأشادت الحكومة بتعاون المجتمعين و تعاطيهم الإيجابي معها ودعمهم لها في سبيل حسن أدائها لواجباتها واختصاصاتها.

واتفقت رئاسة مجلس النواب و الحكومة الليبية على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق و البلديات على حد سواء.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مدينة سرت على ضرورة امتثال و خضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها و تنفيذ قوانينها الملزمة.

وأكد المجتعون على تقيد كافة السلطات المالية والرقابية و القضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

وأشار الاجتماع إلى أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً درءً للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون.

وشدد الاجتماع على إعمال مبادئ الشفافية و الإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة و المواطن.