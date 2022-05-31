بركة: المجموعات الإرهابية عادت لتبسط سيطرتها مجددًا في عدة مناطق بالمنطقة الغربية

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي شعبان بركة إن المجموعات الإرهابية عادت لتبسط سيطرتها مجددًا في عدة مناطق غربًا، وهي مسؤولة عن عمليات القتل التي استهدفت أشخاصًا كانوا داعمين للحرب ضد الإرهاب والتطرف.

بركة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أشار إلى أن بعض المجموعات المسلحة المؤيدة لحكومة تصريف الأعمال اعترفت بزيادة نشاط الإرهابيين في المنطقة الغربية مؤخرًا، في الوقت الذي ينفي فيه البعض وجوده، مذكرًا بأن ما يحدث حاليًّا يشبه الوضع في العامين 2014 و2015، حينما ظهر التنظيم في صبراتة، قبل أن يتمكن من السيطرة عليها.

ولفت إلى ظهور التنظيم خلال الأيام الماضية في وادي مرسيط بالمنطقة الغربية أيضًا، مشددًا على أن خطر الإرهاب موجود في كل ليبيا، ولذا يتحرك الجيش في عدة محاور لمواجهته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية