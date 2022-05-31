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نورلاند يؤكد أهمية السيطرة على الحدود الليبية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن الحفاظ والسيطرة على الحدود الوطنية ضد المهربين والمتاجرين بالبشر والإرهابيين المحتملين؛ هو وظيفة حيوية لأي دولة.

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند 20 ضابطًا ليبيًا من الجمارك والجوازات ومكافحة الإرهاب شاركوا في ورشة تدريبية حول مكافحة التهريب، احتضنتها العاصمة التونسية ضمن برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود بالسفارة.

وعبّر السفير الأميركي خلال اللقاء عن سرور الولايات المتحدة لمساعدة ليبيا في تطوير قدراتها في مجال أمن الحدود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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