مؤسسة النفط في طرابلس تطلق برنامجا تدريبيا لـ23 باحثا عن العمل

أعلنت مؤسسة النفط في طرابلس إطلاقها برنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل يشمل 23 من العناصر الوطنية من إجمالي 147 متقدما إلى هذا البرنامج.

وأكدت الشركة أن البرنامج جاء بمتابعة وتوجيه رئيسها مصطفى صنع الله وعضو مجلس إدارتها للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات جاد الله العوكلي وبرعاية وتمويل من شركة ساب العالمية.

وقالت الشركة إن الإدارتين العامتين لتنمية الموارد البشرية والحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة أشرفتا على التدشين فيما تم اختيار المشمولين بعد اختبار وتقييم قامت به شركة ساب.

وعن طبيعة التدريب أوضحت الشركة أن التدريب عن بعد سيستغرق 12 أسبوعا ليتوزع المتدربون على مجموعتين بقاعات شركة سرت ومعهد النفط.

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