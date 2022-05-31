هدية: الحكومة الليبية نالت الثقة من الليبيين ولا تفاوض على الحكومة التي ستباشر عملها من سرت

اعتبر عضو مجلس النواب عن سرت، زايد هدية، أن اجتماع مجلس النواب، الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مدينته؛ يبعث برسالة دولية بأن الشعب الليبي قادر على حل أي مشاكل بنفسه وبدون أي تدخل خارجي.

وقال هدية، في تصريح صحفي، إن “هناك لجنة لمتابعة مشروع الميزانية ودراسة آلية توزيع إيرادات النفط، لأنه لا يمكن أن نسمح أن تقسم إيراداتنا من قبل دول أو مؤسسات ليبية”.

وتابع؛ “أبناء ليبيا هم من عليهم تحديد أين ستذهب إيراداتهم النفطية، دون إقصاء أو تهميش لأي مدينة أو منطقة أو مكون”.

وأردف هدية، أن “كلمة رئيس مجلس النواب يمكنها أن توقف التدخلات السلبية من السفراء والمنظمات والبعثات الدولية”.

وعن الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، شدد، أن “هذه الحكومة ليبية ونالت الثقة من الليبيين ولا تفاوض على الحكومة التي ستباشر عملها من سرت”.

وختم موضحاً أن العاصمة طرابلس “ستظل عاصمتنا، لكن في الظروف التي حالت دون أن يتمكن رئيس الحكومة من ممارسة عمله منها تصبح كل المدن الليبية عواصم”.