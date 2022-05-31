مسعود: سنعلن عن موعد صرف منحة الزوجة فور الانتهاء من إنجازها

قال مدير التوعية والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد مسعود، إن وزارة الشؤون الاجتماعية عاكفة على فلترة البيانات الواردة إليها بشأن منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 سنة.

وذكر «مسعود»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «إنه لم يحدد بعد موعد صرف منحة الزوجة والبنات، وسنعلن عن موعد صرفها فور الانتهاء من إنجازها»، مشيرا إلى أن الوزارة لم تطلب أي بيانات من المواطنين.

وحذر «مسعود» من الانجرار خلف الصفحات الوهمية التي تدعي تبعيتها للوزارة، مؤكدا أنه حتى الآن لم ترد أي معلومة للوزارة بشأن منحة الأبناء، وفي حال ورود أي معلومة فسيعلن عنها من خلال إعلام الوزارة