عقيلة: لا يمكن دخول طرابلس إلا بالقتال أو بموافقة المجموعات المسلحة

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح إن «طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة، فلا يمكن دخول العاصمة، إلا بأحد مسارين، إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة تحت سيطرة هذه المجموعات، لذلك فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، هي الحل الضامن لعمل الحكومة، وتجنبًا لإراقة الدماء».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقيلة صالح في الاجتماع الذي عقده مع المؤسسات المالية والرقابية، اليوم الثلاثاء، في مدينة سرت بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ولجنة المالية والموازنة بالمجلس.

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وأضاف صالح أن سرت هي «المنطقة التي يمكن لكل الليبيين من الغرب والشرق والجنوب القدوم إليها دون خوف أو تردد، وهي القادرة بحكم موقعها وأمنها على مد جسور الثقة بين المختلفين من كل الأطراف والمناطق».

وشدد على أن «خيار الاقتتال، لم يعد مقبولًا بل مرفوضًا رفضًا باتًا في وجود حلول سياسية، ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت».

وأوضح أن «الحكومة المنتهية ولايتها ترفض تسليم مقارها وليست السلطة كما يقول البعض، معتبرًا أن السلطة تستمد من السلطات المختصة وتنهيها وليس بناء على قبول أو تنازل من أحد».

وتابع أن «عدم قبول هذا التداول السلمي للسلطة، وتسليم المقار الحكومية انحراف واضح عن ضرورات احترام الدستور والقانون، هؤلاء معاول هدم، داعمون للفساد، مما يؤدي إلى الفوضى وعدم إعمال القوانين النافذة».