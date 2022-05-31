الناطق باسم شركة الكهرباء: وقف إمدادات الغاز سيزيد العجز وساعات طرح الأحمال

ليبيا – قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء أحمد مصطفى إن فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز سيؤثر سلبًا على الشبكة الكهربائية بشكل عام وعلى محطتي شمال بنغازي والزويتنية بشكل خاص، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العجز وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال.

مصطفى وفي مداخلة له عبر نشرة الأخبار قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري وتابعتها صحيفة المرصد قال: إن الشركة استخدمت الوقود الخفيف كبديل للغاز منذ أكثر من شهر عندما نقصت كمية الغاز خاصة في الخط الشرقي المغذي لمحطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة واللجوء لإيقاف بعض الوحدات لعدم إمكانية تغييرها.

وأكد أن فقدان الغاز ستزيد من مشكلة الكهرباء في الأيام المقبلة في حال عدم التوصل إلى حل سريع في إعادة كمية الغاز المفقود.

ولفت إلى الحملة التوعوية التي أطلقت شركة الكهرباء للحد من التوصيلات غير الشرعية وسرقة مكونات الشبكة، مشيرًا إلى أن نقص الغاز زاد الوضع سوءًا خاصة في فصل الصيف الذي يشهد استهلاك مفرط للطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية