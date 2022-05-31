المالية والتأمين الصحي يتابعان إجراءات التأمين الصحي للمتقاعدين

تابعت وزارة المالية مع صندوق التأمين الصحي ونقابة المتقاعدين وديوان المحاسبة، ظهر الثلاثاء، إجراءات التأمين الصحي للمتقاعدين والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه بدء المشروع.

وكان ما يزيد على 40 ألف متقاعد قد سجلوا في المنظومة، بالتزامن مع بدء إصدار البطاقات الإلكترونية منذ الأسبوع الماضي، وفق ما صرح به رئيس صندوق التأمين الصحي طلال عجاج، الذي قال إن العملية تسير بشكل جيد، لكن الأمر يحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة تقديرًا لشريحة المتقاعدين.

يشار إلى أن المجتمعين قد اتفقوا على استكمال استخراج البطاقات، وحث المتقاعدين على التسجيل في المنظومة، والبدء بتقديم الخدمات وفقًا للمتاح، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة الصعوبات التي تواجه المشروع، فيما أكد مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب أن ديوان المحاسبة سيكون داعمًا لخطوات الحكومة في هذا الملف.

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