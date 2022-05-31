المشير حفتر: لولا هذا الجيش لما كان لليبيا مكان في خارطة العالم

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة 54 من ضباط الكلية العسكرية أن” لا حاضر ولا مستقبل لليبيا إذا غاب الجيش وأن كل إنجاز يحققه الشعب عرضة للدمار ما لم يكن الجيش حاضرا لحمايته”.

وأضاف حفتر:” مؤمنون بأننا على الطريق الصحيح رغم كل التحديات التي تواجهنا في مسيرتنا النضالية الطويلة، وملتزمون بعهدنا بمواصلة مسيرة استكمال بناء جيشنا الوطني على طراز نموذجي عصري متطور فنحن لسنا بحاجة لنسرد ما حققه الجيش الوطني من إنجازات في ظروف استثنائية، والإنجازات التاريخية الجبارة تتحدث عن عن نفسها مهما حاول المغرضون طمس إنجازات الجيش فإنها تظل ساطعة”.

واختتم حفتر كلمته بالقول:” سيذكر الليبيون جيلا بعد جيل أنه لولا هذا الجيش وما قدم من تضحيات في زمن قياسي لما كان لليبيا مكان في خارطة العالم، وسيذكر التاريخ أنه لولا الجيش لتغيرت خارطة هذا الإقليم ولحل محلها إمبراطورية الإرهاب الكبرى”.

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