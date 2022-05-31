تسبب في فقدان 220 ألف برميل..شركة الخليج تكشف عن تسرب في أحد خطوط حقل السرير طبرق

العنوان – طبرق

أكدت شركة الخليج العربي للنفط أن تسربًا في أحد خطوط حقل السرير طبرق يؤدي الى فقدان 220 ألف برميل يومياً.

وأوضحت الشركة أن هذا التسريب ناجم عن تأخر الميزانيات وتعذر إدارة الشركة عن صيانة خطوط نقل الزيت بكافة حقول الشركة المرافق التابعة لها.

وأضافت الشركة ان تلك الظروف تسببت بحدوث تسرب بخط السرير الحريقة بالقرب من محطة البوستر10 كيلو و فقدان 220 ألف برميل يومياً.

وعبرت الشركة عن أسفها لحدوث مثل هذه الإشكاليات بسبب تأخر الميزانيات والتي من شأنها توفير القدرة للشركة بصيانة كافة الخطوط والمحطات والمرافق الناقلة من الحقول إلى مواني التصدير,

وأفادت شركة الخليج أن الميزانيات تساهم في اجراء المعالجات الكيميائية لخطوط النقل، وتعذر انزال الفرشاة الذكية لقياس سمك الخطوط واتخاذ ما يلزم حيالها.

وأشارت إدارة الشركة إلى أن كافة الإجراءات والخطوات اتخذت من قبل الإدارات المختصة لإيقاف هذا التسرب.

وأشادت شركة الخليج باللواء الثامن مشاة التابع للقيادة العامة لإبلاغه عن هذا التسرب وتقديم المساعدات بخصوصه.