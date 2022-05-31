منظمة الهجرة: اعتراض 727 مهاجرا في المتوسط الأسبوع الفائت

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم إنقاذ/ اعتراض 727 مهاجرًا في البحر في الفترة من 22-28 مايو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مينائي طرابلس والزاوية.

وأفاد التقرير أن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 7,067 مهاجرًا من المتوسط إلى الأراضي الليبية، من بينهم 6,245 رجلاً و534 امرأة، و288 قاصرًا، فيما غرق 138 وفقد 462 مهاجرًا حتى تاريخه.

وتشهد مياه المتوسط محاولات مستمرة لقوارب الهجرة غير القانونية للوصول إلى أوروبا، بالتزامن مع اتهامات منظمات حقوقية للاتحاد الأوروبي بإعاقة هؤلاء ودعم خفر السواحل الليبي لاعتراضهم وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا في ظروف سيئة للغاية.

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