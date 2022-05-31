نرفض تصريح رئيس البرلمان لدخول طرابلس بالقتال

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، محمد حمودة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ترفض “تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب”.

وقال حمودة، في تصريح على حسابه الشخصي على فيسبوك، إن الحكومة “تطمئن كل المواطنين الليبيين. بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة”.

وزعم المتحدث باسم حكومة الدبيبة، أن هناك مساعٍ لبعض الأطراف لسحب الأموال من إيداعات المواطنين. في المصارف لتمويل الحروب.

وقال حمودة، إن “الحكومة تحذر من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين. في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب”.

عقيلة: خيار الاقتتال لم يعد مقبولا

وأتت تصريحات حمودة، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، على أن “خيار الاقتتال لم يعد مقبولا وإنه مرفوض رفضا باتا في وجود حلول سياسية ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت”.

وقال عقيلة، في كلمة في اجتماع سرت، إن طرابلس “تحت سيطرة مجموعات مسلحة ولا يمكن دخول العاصمة.إلا بأحد مسارين إما القتال أو بموافقة هذه المجموعات وتكون الحكومة تحت سيطرتهم. ولذلك تجنبا لإراقة الدماء فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون” .