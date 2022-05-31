وزير الكهرباء: تصريحات المتحدث باسم الدبيبة مغلوطة ومثيرة للجدل

كذب وزير الكهرباء بالحكومة الليبية عوض البدري، تصريحات المتحدث باسم الحكومة منتهية الولاية محمد حمودة، بشأن وجود عجز بالكهرباء بالمنطقة الشرقية يصل إلى 600 ميجاوات.

البدري، وفي خطاب رسمي لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، قال: “متحدث الحكومة منتهية الولاية أدلى بتصريحات مغلوطة ومثيرة للجدل بوجود عجز بشبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية 600 ميجاوات نتيجة إقفال النفط”.

وتابع: “العجز الحالي يبلغ فقط 250 ميجاوات وليس كما أُعلن في التصريح المغلوط، وكما ورد برسالة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الموجه إلى رئيس الحكومة المنتهية الولاية، ونشر هذه المعلومات الخاطئة يهدف لإثارة الرأي العام في البلاد والمنطقة الشرقية تحديدا وتسييس المؤسسات التنفيذية الموكول إليها خدمة المجتمع ككل”.

وأضاف: “سنتخذ كافة الإجراءات التي يخولها القانون لوزارة الكهرباء بالحكومة الليبية لمواجهة هذا التفكير الإجرامي للأطراف المتمسكة بالسلطة مخالفة للشرعية من أفعال تهدد مصلحة الوطن والمواطن”.