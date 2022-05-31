الأمين: غياب الكبير وشكشك وصنع الله عن اجتماع سرت ليس في صالح ليبيا

رأى المرشح الرئاسي السابق فضيل الأمين، أن غياب رئيس المصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط عن الاجتماع الذي دعا إليه مجلس النواب ليس في صالح ليبيا.

وقال «الأمين»، في تغريدة له، أن «غياب المصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط عن الاجتماع الذي دعاهم إليه مجلس النواب الجهة المسؤولة عنهم ليس في صالح ليبيا ولا في صالح الآلية المالية التي يقترحها البعض».

وأضاف المرشح الرئاسي السابق «لا يمكن الاستمرار في الاختباء خلف الأطراف الدولية، كنت أتمنى حضورهم وتحملهم المسؤولية الوطنية».

وشارك في الاجتماع المنعقد في مدينة سرت، لجنة المالية بمجلس النواب، ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، وعلى الحبري نائب محافظ ليبيا المركزي، ونائب رئيس الحكومة علي القطراني، ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري.

فيما تغيب عن الاجتماع، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومصطفى صنع الله الذي قدم اعتذاره لرئيس مجلس النواب وكلف بدلا منه 3 مدراء لشركات نفطية.

والخميس الماضي، دعا عقيلة كل من باشاغا ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد لحضور الاجتماع الذي وصفه بالهام.