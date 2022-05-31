حمودة: نرفض دعوة رئيس البرلمان لدخول طرابلس بالقتال

قال محمد حمودة الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأن “الحكومة ترفض تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب”.

وقال حمودة في بيان على صفحته بالفايسبوك: “تطمئن الحكومة كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة”.

متابعا بالقول: “تحذر الحكومة من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب”.