حمودة: الحكومة ترفض تصريحات عقيلة صالح بدخول طرابلس بالقوة

العنوان – طرابلس

أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن الحكومة ترفض تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب. حسب قوله

وقال حمودة :”تطمئن الحكومة كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة”.

وأضاف المتحدث :”الحكومة تحذر من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب”.

وجاءت تصريحات أحمودة في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب على أن خيار الاقتتال لم يعد مقبولاً و مرفوض رفضاً باتاً في وجود حلول سياسية ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت.

وأضاف صالح أنه تجنباً لإراقة الدماء فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة، ولا يمكن دخول العاصمة إلا بأحد مسارين إما القتال أو بموافقة هذه المجموعات وتكون الحكومة تحت سيطرتهم.