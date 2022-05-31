البعثة الأممية: نحن على علم باختفاء منصور دعوب وكيل النيابة العسكرية عقب استدعائه من قبل جهاز الردع

ليبيا – أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ومع صحيح الإجراءات الجنائية في ليبيا.

البعثة الأممية وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه قالت إنها على علم باختفاء منصور دعوب، وكيل النيابة العسكرية، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس، منذ يوم 22 مايو، عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة وأنه لم تصدر مذكرة توقيف رسمية بحق دعوب.

وشددت البعثة أيضا على دعوتها للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.

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