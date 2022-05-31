مع اقتراب لهيب الصيف.. حكومة تصريف الأعمال تعلن فقدان 600 ميجاوات من الكهرباء.. والدبيبة مستاء

أعلن الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حموده أن الشبكة العامة للكهرباء فقدت نحو 600 ميجاوات؛ بسبب استمرار إقفال النفط والغاز وتوقف إمدادات حقل الاستقلال.

وقال حموده إن إقفال الحقل تسبب في فقدان 60 مليون قدم مكعب من الغاز كانت مخصصة لمحطات الجناح الشرقي في الشبكة، وخاصة محطتي شمال بنغازي وزويتنة، وأن الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية حسبما ذكر عبر حسابه بموقع تويتر.

وعلق الدبيبة على هذه الأنباء عبر فيسبوك إذ دون: ساءني خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة من الخدمة، واعدا بالعمل مع الجهات المعنية لمعالجة الإشكالية في أقرب وقت.

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