الخارجية التونسية: بلادنا مستعدة دائماً للوقوف مع ليبيا ومساندتها حتى تستكمل مسارها السياسي

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، استعداد بلاده الدائم للوقوف مع ليبيا ومساندتها؛ حتى تستكمل مسارها السياسي وفقا لما يرتضيه الأشقاء في ليبيا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الجرندي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش وفق ما نشرته وزارة الخارجية التونسية عبر صفحتها الرسمية.

وشدد الجرندي خلال الاتصال على أنه لا بديل عن الحوار للخروج بحل ترتضيه جميع الأطراف، لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها وأمنها واستقرارها ودورها في المنطقة سياسيًا واقتصاديًا بما يعود بالنفع على مختلف دولنا وشعوبنا.

من جهتها، أطلعت المنقوش نظيرها التونسي على آخر تطورات الوضع في ليبيا مثمنة وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لحوار ليبي – ليبي يمكّن ليبيا من استعادة استقرارها وعافيتها ويهيئها لبناء مؤسساتها الدائمة.

واستعرض الجانبان نتائج الاجتماعات الأخيرة لا سيما على المستوى الإفريقي، والإعداد للاستحقاقات القادمة ثنائيًا وإقليميًا ودوليًا وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الوزيران التأكيد على متانة العلاقات الثنائية الليبية وضرورة المضي قدما باتجاه دعمها وتطويرها خدمة لمصلحة البلدين، واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة والتي تستدعي تضافر الجهود ومزيدًا من التنسيق في الرؤى والمواقف.