المنقوش والجرندي يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع في ليبيا

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قالت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بحثت هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة الإقليمية والدولية وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت الوزارة، أن الجرندي أكد استعداد تونس الدائم لوقوفها مع ليبيا ومساندتها، حتى تستكمل مسارها السياسي، مشددا على أنه لا بديل عن الحوار وطني ليبي للخروج بحل ترتضيه كافة الأطراف حتى تتمكن ليبيا من تعزيز أمنها واستقرارها.

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجراندي،حيث جري مناقشة أخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة الإقليمية والدولية وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا،وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. pic.twitter.com/FTqpLorUTi — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) May 31, 2022

وقالت الخارجية، إن المنقوش ثمّنت وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها للحوار الليبي والمصالحة الوطنية الشاملة، حتى تستكمل المسار السياسي الديموقراطي.