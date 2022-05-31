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المنقوش والجرندي يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قالت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بحثت هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة الإقليمية والدولية وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت الوزارة، أن الجرندي أكد استعداد تونس الدائم لوقوفها مع ليبيا ومساندتها، حتى تستكمل مسارها السياسي، مشددا على أنه لا بديل عن الحوار وطني ليبي للخروج بحل ترتضيه كافة الأطراف حتى تتمكن ليبيا من تعزيز أمنها واستقرارها.

وقالت الخارجية، إن المنقوش ثمّنت وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها للحوار الليبي والمصالحة الوطنية الشاملة، حتى تستكمل المسار السياسي الديموقراطي.


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صحيفة العنوان الليبية

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