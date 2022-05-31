المشري وهرندل يشددان على أهمية التوصل لقاعدة دستورية متفق عليها

شدد رئيس مجلس الدولة خالد المشري وسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولاين هرندل على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المشري ونائبه الأول مسعود عبيد الثلاثاء مع هرندل في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وواجهت هرندل فيما سبق انتقادات بسبب ما قيل إنه تدخل من قبلها في الشؤون الداخلية لليبيا عبر انحيازها لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وهو الأمر الذي أدى بعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى المطالبة برحيلها عن البلاد، عبر إطلاق وسم تم تداوله على نطاق واسع.

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