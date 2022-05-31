النيابة العامة تكشف عن شبكة مرتبطة بجرائم منظمة في الخارج

أخبار ليبيا 24

كشفت النيابة العامة ارتباط المتهم الصومالي حسن قيدي قائد الجماعة الإجرامية العاملة في ليبيا وخمسة أشخاص آخرين بجرائم منظمة في الخارج.

وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة قررت رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم؛ لارتكابهم أفعال: تهريب المهاجرين عبر البر والبحر. والإتجار بالبشر؛ ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين. وحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسرياً؛ وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية. وتحصيل منافع مالية غير مشروعة.

كما قررت النيابة العامة السير في الإجراءات والآليات الكفيلة بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة. التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة.

وبينما لم يكشف مكتب النائب العام عن تاريخ القبض عليه، فقد كشف اللواء 444 قتال. أن عملية القبض جاءت نتيجة عملية نوعية نفذها عناصره في مدينة بني وليد مطلع مارس الماضي. وذلك امتثالا لأوامر القبض لمكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر.