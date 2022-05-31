أعضاء مجلس الدولة يُؤكدون أهمية اعتماد ميزانية الحكومة الليبية

أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق، على الأهمية البالغة لاعتماد مجلس النواب للميزانية المقترحة من الحكومة الليبية، وذلك اتساقاً مع مبدأ تكامل السلطات وتعاونها بما يخدم المصلحة العامة ويُسهم في وحدة الدولة ومؤسساتها.

وفي بيان تحصلت “ليبيا الحدث” على نسخة منه، أشار الأعضاء إلى ما تتعرض له الدولة الليبية من انقسام سياسي ومؤسساتي يُهدد الدولة ووحدة كيانها.

كما نوه أعضاء المجلس إلى ضرورة أن تمارس الحكومة الليبية أعمالها بعد أن نالت ثقة مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري وفقاً للاتفاق السياسي، وضرورة اعتماد الميزانية العامة المقترحة.

وشدّد الأعضاء في بيانهم، على ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بصرف الميزانية للحكومة الليبية حال إقرارها من مجلس النواب، وأن يحرص على استكمال جهود توحيد مجلس إدارته تعزيزاً واحتراماً للقرار السيادي الوطني ومساعدة في تحقيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.