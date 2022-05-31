إجراءات عاجلة لحماية مسار النهر الصناعي المغذي لبنغازي

خلص اجتماع موسع عُقد في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، إلى جملة من الإجراءات لحماية مسار النهر الصناعي المغذي للمدينة، بعدما تعرضت المنظومة لاعتداءات وانتهاكات أثرت بشكل سلبي على الإمداد المائي لبنغازي.

وقدم مدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز النهر الصناعي عرضًا مرئيًا لحجم وأنواع الاعتداءات التي يتعرض لها مسار النهر الصناعي المُغذي لمدينة بنغازي، والمصاعب التي تواجهها فرق الصيانة والتشغيل لتأدية مهامها، وذلك وفق بيان نشرته صفحة البلدية على فيسبوك.

– اجتماع موسع في سرت يتفق على آلية لزيادة تدفق المياه للمدينة

وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي مسؤولون أمنيون، انتهى بالاتفاق على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مسارات النهر الصناعي وحماية المصدر الأول للمياه لمدينة بنغازي.

وأكد الجميع، وفق البيان، ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة، وإزالة كافة العوائق والمباني العشوائية والوصلات غير الشرعية، وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المساس بأمن المياه.

واتفقت الجهات الأمنية على تشكيل قوة أمنية رادعة، ووضع خطة عمل بالتنسيق بين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وبلدية بنغازي والجهات المعنية.

عُقد الاجتماع بالمقر الرئيسي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بحضور رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز عبدالناصر بوبطينة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، ومدير أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي، وآمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، ومعاون آمر كتيبة تأمين وحماية مشروع النهر الصناعي العقيد عادل الجبو، ورئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي عقيد فرج العقوري، ومندوبين عن كتيبة طارق بن زياد بالقوات المسلحة، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي ورئيس غرفة العمليات والطوارئ بالبلدية حكم عبدالمالك