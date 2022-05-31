اجتماع موسع في بنغازي تركّز حول التعديات على المسار المغذي لمياه النهر الصناعي

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شهد مقر جهاز النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع تركّز حول التعديات التي تتعرض لها منظومة جهاز النهر الصناعي المغذية لمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي، إن الاجتماع عُقد برئاسة المهندس عبدالناصر بوبطينة، رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي، ومشاركة عميد بلدية بنغازي ومسؤولين أمنيين وعسكريين، وذلك استجابة لدعوة معاون آمر كتيبة أمن النهر لعقد اجتماع طارئ.

وأضاف، أن الاجتماع ناقش ما تتعرض له منظومات النهر الصناعي بالمرحلة الأولى من اعتداءات وانتهاكات، مما أثرت بشكل سلبي على الإمداد المائي لبنغازي.

وقال، إن مدير إدارة الشؤون الفنية قدّم عرضا مرئيا حول حجم وأنواع الاعتداءات، التي يتعرض لها مسار النهر الصناعي المغذي لمدينة بنغازي، كما عرض المصاعب والمشاكل التي تواجهها فرق الصيانة والتشغيل لتأدية مهامها بالشكل الصحيح.

وأكد، أن الجميع أكدوا على ضرورة حماية مسارات النهر الصناعي وحماية المصدر الأول للمياه لبنغازي، وضرورة تكاتف الجهود والتنسيق فيما بينها لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة، وإزالة كافة العوائق والمباني العشوائية، والوصلات الغير شرعية.

وقال: “تم الاتفاق على تطبيق القانون مساءلة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المياه، على اعتبار الأمن المائي أمن قومي. أن حماية النهر مسؤولية تضامنية من الجميع”.

وأضاف المركز الإعلامي لجهاز النهر الصناعي، أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع لتشكيل لجنة أمنية بشأن وقف التعديات على منظومة النهر، ووضع خطة عمل بالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي.