الطب العسكري يباشر تأهيل مستشفى الزنتان

تسلم جهاز الطب العسكري المستشفى العسكري الزنتان الذي افتتح في أكتوبر 2016؛ تمهيدا لإعادة تأهيله بما يُمكنه من تقديم خدماته لأفراد الجيش.

ووفق مدير عام الجهاز الدكتور إبراهيم الرايس فإن التسليم جاء عبر لجنة مكلفة من مدير عام الجهاز وفق الطرق القانونية.

وأكد الرايس أن إداراته ستولي اهتماما بالمستشفى، كونه صرحا طبيا يعول عليه في تقديم الخدمة لأفراد الجيش وعموم المدنيين.

وأوضح الرايس أن أولى الخطوات التي سيعمل عليها هي توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة التي يعاني المستشفى من نقص حاد فيها.

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