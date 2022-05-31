المجلس الرئاسي يحث مجلسي النواب والدولة على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية

حث المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي له، مجلسي النواب والدولة الاستشاري، على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية وفق ما تم إقراره في الاتفاق السياسي من أجل توحيد الصف، للوصول إلى الانتخابات، والاستقرار والسلام.
وفي سياق متصل التقى المنفي، الثلاثاء، عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية زوارة حافظ جمعة، بحضور عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، وعضو مجلس الدولة، شعبان أبو ستة، وآمر غرفة عمليات زوارة، عميد مسعود قفاز، لبحث عدد من القضايا التي تهم البلديتين، والعراقيل التي تواجههم.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي، دعمه لكافة البلديات من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتخفيف أعباء الحياة اليومية عنهم، مشدداً على ضرورة حلحلة كل المشاكل التي تواجه البلديات، من خلال تطلع كل الجهات التنفيذية بمهامها كلاً حسب اختصاصه.
وأكد المنفي على دور البلديات في هذه المرحلة باعتبارها الأقرب للمواطن في تسهيل وصول الخدمات إليه، مشيراً إلى أهمية تعاون البلديات مع المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع.
من جهتهم عبر الحاضرون خلال اللقاء عن دعمهم لجهود المجلس الرئاسي، في العمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وإنهاء المراحل الانتقالية، بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الليبيين.
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