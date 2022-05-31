المجلس الرئاسي يحث مجلسي النواب والدولة على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية

حث المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي له، مجلسي النواب والدولة الاستشاري، على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية وفق ما تم إقراره في الاتفاق السياسي من أجل توحيد الصف، للوصول إلى الانتخابات، والاستقرار والسلام.

وفي سياق متصل التقى المنفي، الثلاثاء، عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية زوارة حافظ جمعة، بحضور عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، وعضو مجلس الدولة، شعبان أبو ستة، وآمر غرفة عمليات زوارة، عميد مسعود قفاز، لبحث عدد من القضايا التي تهم البلديتين، والعراقيل التي تواجههم.